[ALL/Россия/Москва] Ремонт asic майнеров Bitmain Antminer S19Pro/S19/T19/S17Pro/S17+/S17/T17+/T17e/T17/S9/ S9i,j/T15/S15/S11/T9/T9+/L3+/D3, ремонт хешплат, замена чипов, БП. MYRIG Service

Кто-нибудь ремонтировал хэшплаты Antminer T17 или S17? Долго ли они работают после ремонта? У меня вот такой опыт: Antminer T17 После почти что года работы на стандартной прошивке сдохла одна хэшплата. При инициализации определялись только 24 чипа из 30. Асик стоял на балконе в шумопоглощающем ящике, что продают на Авито. От ящика до балконного окна с антикомариной сеткой были проложены 2 алюминиевые гофры чтобы горячий воздух выдувался за борт. Зимой при морозах асик тоже о

23 Nov 2020, 18:49 in ASIC/FPGA майнеры