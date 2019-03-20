[ALL/Россия/Москва] Ремонт asic майнеров Bitmain Antminer S19Pro/S19/T19/S17Pro/S17+/S17/T17+/T17e/T17/S9/ S9i,j/T15/S15/S11/T9/T9+/L3+/D3, ремонт хешплат, замена чипов, БП. MYRIG Service
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MYRIG, in Услуги, работа
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Ремонт: Antminer s17/t17Кто-нибудь ремонтировал хэшплаты Antminer T17 или S17? Долго ли они работают после ремонта? У меня вот такой опыт: Antminer T17 После почти что года работы на стандартной прошивке сдохла одна хэшплата. При инициализации определялись только 24 чипа из 30. Асик стоял на балконе в шумопоглощающем ящике, что продают на Авито. От ящика до балконного окна с антикомариной сеткой были проложены 2 алюминиевые гофры чтобы горячий воздух выдувался за борт. Зимой при морозах асик тоже о
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Ремонт: Bitmain Antminer s7, s9, l3+Официальный сайт | Antminer. Все модели. Вопросы, помощь, обсуждение. В теме действуют все Правила форума! Перед тем как задать вопрос, посмотрите НОВИЧКИ Bits.Media, все сюда Уважайте своё и чужое время. Для обсуждения и поиска программ/драйверов пользуйтесь разделом Файлы. Статьи на bits.media: Полезное: (!) FAQ (часто задаваемые вопросы) -Как найти в продаже разъемы питания, какая маркиров
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Ремонт серверного БП HP aka Лыжа 2250WПрошу помощи в ремонте серверного бп Пред история, БП начал сильно шуметь кулерами, дело оказалось в том что один кулер перестал крутиться, в процессе разборки бп случайным образом произошло КЗ и выгорел неизвестный мне элемент. БП после этого не включается. Прошу помощи в опознании элемента. На фото оставил комментарии общий вид
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Compass Mining предлагает в США «домашний майнинг» с доставкой ASIC-майнеровКомпания будет поставлять оборудование для майнинга на дом и оказывать помощь при подключении к F2Pool. При этом цены даже с учетом нынешнего дефицита существенно выше, чем у производителя. Compass Mining специализируется на поставках оборудования для майнинга и предоставлении хостинга. Уит Гиббс(Whitt Gibbs) — генеральный директор Compass Mining, рассказал, что сервис включает доставку оборудования, подключение и оказание сопутствующих услуг. Заявленная цель компании — поддержать децент
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Bitmain разместит 56 000 ASIC-майнеров в американском штате ДжорджияКитайский производитель майнингового оборудования Bitmain планирует расширить свое присутствие в Северной Америке – компания разместит 56 000 ASIC-майнеров в штате Джорджия. Для этого Bitmain заключил партнерское соглашение с дата-центром Bit5ive и поставщиком электроэнергии ISW Holdings. Общая мощность оборудования составила около 200 МВт, а установка устройств должна быть завершена к октябрю следующего года. Первая партия оборудования общей мощностью 20 МВт должна заработать уже в следу
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