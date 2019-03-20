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MYRIG

[ALL/Россия/Москва] Ремонт asic майнеров Bitmain Antminer S19Pro/S19/T19/S17Pro/S17+/S17/T17+/T17e/T17/S9/ S9i,j/T15/S15/S11/T9/T9+/L3+/D3, ремонт хешплат, замена чипов, БП. MYRIG Service

By MYRIG, in Услуги, работа

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

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Сервисный центр по ремонту и обслуживанию ASIC-майнеров для добычи Bitcoin.

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Сервисный центр MYRIG Service стоит у истоков развития гарантийного и послегарантийного ремонта Asic майнеров Antminer производителя BITMAIN в России.

Мы ремонтируем асики BITMAIN с 2016 года, обслуживаем собственные и клиентские ЦОД и майнинг отели.
 
Ремонт асиков производится инженерами и техниками, сертифицированными заводом Bitmain, непрерывный опыт работы которых в нашей компании составляет 5 лет. Их квалификация подтверждена сертификатами о прохождении курса по ремонту асиков новейших моделей Antminer S19 и S19 Pro.

 

Ремонт асиков моделей Antminer S19Pro, S19, S17Pro, S17+, S17, T17+,T17е, T17, S15, S11, S9, S9i, S9j, S9k, S9Hydro, S9SE, L3+, L3++, D3.

 

Ремонт новых моделей Asic майнеров Antminer S19 и S19 Pro

Antminer S19

 

 

МНЕ НУЖЕН РЕМОНТ

 

Цены:

 

Наши цены и сроки сэкономят вам до 20% на ремонт. И, скорее всего, еще 10%, ведь мы используем оригинальные запчасти и бережно обращаемся с платами, поступающими к нам в ремонт.

Выгодные цены на ремонт асиков и хеш плат Antminer S17 и Antminer T17

Например, ремонт хеш платы Antminer S17 и T17 с заменой чипов в среднем составит 3499 руб.

 

 

 

 

Преимущества работы с нами:

 

Диагностика 0₽. Независимо от того примете ли вы решение делать ремонт майнера или нет мы расскажем что не так с вашим устройством.

 

Срок ремонта от 1 дня. Масштабируемая пропускная способность сервиса позволяет подстраиваться под большие объемы ASIC майнеров.

 

Гарантия 30 дней. На этот срок повторный ремонт asic майнера будет стоить вам 0₽.

 

Прозрачный процесс ремонта asic. Собственный ремонтный модуль позволяет клиенту отслеживать выполнение работ, производить оплату, заказывать доставку. Содержит историю всех обращений. Вы можете проверить оставшееся время гарантии по каждому компоненту.

 

Только тот ремонт, который требуется. Специалист не приступит к восстановлению без согласия на выполнение работ.

 

Консультации:

Бесплатная консультация и техподдержка для наших клиентов в Telegram и по телефону. Менеджер ответит на вопросы и поможет решить проблемы.

 

Работаем со всеми городами РФ. Собственный логистический отдел. Быстрая отправка ТК СДЭК, ДЛ, ПЭК. Транспортная компания СДЕК предоставляет услугу «Бесконтактная доставка», которая действует по Москве. 

 

Оплата:

VISA, MasterCard, оплата по реквизитам, юр. лицо

 

Виды работ:
 

MYRIG Service предлагает ремонт асиков полного цикла:

  • ремонт хеш плат
  • замена чипов 
  • замена радиаторов
  • ремонт цепи питания
  • замена цепи питания
  • перепайка разъемов 
  • замена узлов 
  • перепайка датчиков 
  • перепайка конденсаторов 
  • ремонт плат управления/плат контроля
  • ремонт системы охлаждения
  • замена вентилятора

Программное восстановление, лечение вирусов

 

Ремонт блоков питания: BITMAIN, MYRIG.

 
 

Если ремонта много
Наша партнерская программа открывает возможности для оптимизации расходов на ремонт для ЦОДов, майнинг отелей, крупных майнеров. Приоритет по срокам ремонта асиков является приятным бонусом для совместного сотрудничества.
 
Мы предоставим:
— Договор
— Специальные цены на комплектующие
— Личного менеджера
— Бесплатную комплексную чистку
— Логистику

 

Если вы ремонтируете ASIC-майнеры в другом сервисе
Мы непрерывно находимся в поиске лучших условий и решений. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам, если потребуется дополнительная помощь. Мы предложим ее со скидкой.

 

 

Свяжитесь с нами сегодня!


MYRIG Service Россия

 

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,

                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservicebot - консультации
                            Тел.: +7 (495) 128-29-86       
Сайт:                   https://service.myrig.com/- прием заявок 24/7
Адрес:                 г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

 

Как к нам добраться?

 

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MYRIG Service Украина

 

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,

                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservicebot - консультации
                            Тел.:  +38 (044) 338-29-86  
Сайт:                   https://service.myrig.com/ - прием заявок 24/7

 

 

Помощь майнерам

 
 
 
  1. «1 апреля в Москве открылся новый пункт приема ASIC майнеров в ремонт»
  2. «Антидот для вируса hAnt и других инфекций. Как вирус заражает ASIC майнеры?»
  3. «NEW! Тестовая зона MYRIG Service»
  4. «Как ремонтировать выгодно?»
  5. «Как выбрать б/у ASIC-майнер?»
  6. «Как правильно выбрать сервисный центр по ремонту ASIC-майнеров?»
  7. «ТОП поломок ASIC-майнера. Хеш плата. Как самостоятельно снять хеш плату?»
  8. «ТОП поломок ASIC-майнера. Плата управления. Как самостоятельно снять плату?»
  9. «Как перезагрузить или обновить ASICBoost прошивку для Antminer S9 и T9+?»
  10. «Как проявляется проблема с заземлением ASIC-майнера?»
  11. «Диагностика неисправностей. Хешрейт ASIC-майнера показывает ноль»
  12. «7 общих проблем из Kernel Log и способы их решения. Часть 1.»
  13. «7 общих проблем из Kernel Log и способы их решения. Часть 2.»
  14. «2 главные проблемы прошивки для разгона ASIC-майнера. Часть 1.»
  15. «Итак, давайте разберемся, так ли выгодно майнить на разогнанном ASIC-майнере. Часть 2.»
  16. «Зачем чистить ASIC-майнер от пыли?»
  17. «Как выбрать вентилятор для ASIC-майнера?»
  18. «Что не так с частными мастерами по ремонту ASIC-майнера?»
  19. «Совет покупателям. Как определить «переклей»?»
  20. «Как определить, что хеш плата не подлежит восстановлению?»
  21. «Что делать если не удается включить asic-майнер?»
  22. «Первая помощь: что делать при заражении asic-майнера вирусом?»
  23. «Самостоятельная прошивка платы управления Antminer 9 серии»
  24. «Как научиться определять неисправность ASIC-майнера по цвету сигналов?»
  25. «Что такое прошивка безопасности?»
  26. «Как правильно восстановить заводские настройки: 3 способа для одного Antminer и 1 способ для фермы»
  27. «Топ 5 пулов для добычи биткоина за 2019 год»
  28. «Цены на ремонт асиков в Украине»
 
 

 

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👍 Настоящие интересные криптоновости в прямом эфире! Познавательно о будущем Bitcoin, добыче, Asic-майнерах. Официальный новостной канал компании MYRIG.

 

Цитата

Уважаемые клиенты!
Периодически мы подвергаемся накрутке нашего рейтинга в отрицательную сторону со стороны конкурентов. 
К сожалению, мы пока ничего не можем поделать с этим, кроме того, чтобы продолжить предоставлять вам отличный клиентский сервис и низкие цены на ремонт асиков!

 

 

 

Edited by MYRIG
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sergwayne    304

sergwayne
Posted
On 3/20/2019 at 2:10 PM, MYRIG said:

Скидки на ремонт за объем.

 

5-6 хэшплат если привезем, скидка будет?

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

Здравствуйте, @sergwayne !

 

Да, скидка будет как постоянному клиенту.

Свяжитесь с нами, пожалуйста, удобным для Вас способом или оставьте контакт в ЛС.

 

 

 

Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

MYRIG Service продолжает развиваться и готовит к открытию новый пункт приема в ремонт асиков в Москве, которое состоится 01.04.2019.

 

Задачей новой локации MYRIG Service станет прозрачность всех этапов ремонта ASIC майнеров.

 

Исключительный подход к клиентскому сервису, к которому стремится компания, сочетает в себе простоту и инновации. Частью новой концепции прозрачности ремонта асиков в MYRIG Service станет возврат клиенту заменённых неработающих деталей. Еще одной важной новинкой станет предоставление заключения о работе хеш платы ASIC майнера с информацией об "уставших" чипах с рекомендациями по эксплуатации. Это поможет спрогнозировать работу устройства в будущем.

 

Мы организовали дружелюбное пространство с комфортной зоной ожидания. Транспортная доступность и бесплатная парковка. Демократичные цены и гарантия. Договор и удобная оплата.

 

Обратитесь лично в пункт приема и закажите бесплатную диагностику, ремонт асика. Получите заключение сертифицированного инженера, техническую консультацию.

 

Свяжитесь с нами сегодня!
 

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,

                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservice - консультации
                            Тел.: +7 (499) 918-73-89
Сайт:                   https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7
Адрес:                 г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

 

Edited by MYRIG
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sergwayne    304

sergwayne
Posted

отдали 7 хэшплат в ремонт, о результатх отпишусь тут. Если все будет норм еще привезем.

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

АКЦИЯ БЕСПЛАТНО для каждой 5-й ремонт хеш платы для клиентов нового пункта приема в Москве.

Только в период с 01.04 по 06.04.

 

С Уважением,
MYRIG Service

 

Время работы:   пн-пт 10:00-18:00, сб 10:00-16:00
Адрес:                  г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1
Телефон:             +7 (499) 918-73-89
Telegram:             @myrigservice - консультации
Сайт:                    https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7

Edited by MYRIG
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sergwayne    304

sergwayne
Posted

за неделю нам сделали все 7 плат, правда 2 из них оказались исправные. спасибо за скидку,  по цене и качеству пока нареканий нет, все платы работают. рекомендую.

 

пс. из минусов пожалуй только то что чеки не дали, но вроде обещали ближайшее время исправить это.

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)
06.04.2019 в 22:20, sergwayne сказал:

за неделю нам сделали все 7 плат, правда 2 из них оказались исправные. спасибо за скидку,  по цене и качеству пока нареканий нет, все платы работают. рекомендую.

 

пс. из минусов пожалуй только то что чеки не дали, но вроде обещали ближайшее время исправить это.

 

Здравствуйте,  @sergwayne !

 

Спасибо, что воспользовались услугами сервисного центра MYRIG. Мы рады, что Вам понравилось качество ремонта и сервисного обслуживания.
В ближайшее время решим вопрос с оплатой и выдачей чека.
Будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов!

 

С уважением,
MYRIG

Edited by MYRIG
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kip102    188

kip102
Posted
Thu Apr 04 2019 в 17:02, MYRIG сказал:

🔔Можно взглянуть на сертификаты? Никогда их не видел, посмотреть хоть как выглядят 

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MYRIG    507

MYRIG
Posted
10 часов назад, kip102 сказал:
04.04.2019 в 15:02, MYRIG сказал:

🔔Можно взглянуть на сертификаты? Никогда их не видел, посмотреть хоть как выглядят 

 

Здравствуйте, @kip102 !

 

Вы правы, доверять ремонт асиков нужно профессионалам, поэтому 
мы будем рады видеть Вас в пункте приема MYRIG Service Стрешнево, покажем сертификаты, ответим на важные для Вас вопросы.

Вы также можете связаться с нами для получения консультации через официальный канал сервиса в Telegram @myrigservice или просто позвонить!

 

С уважением,
MYRIG

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

1 апреля в Москве открылся новый пункт приема ASIC майнеров в ремонт

 

01.04.2019 в Москве открылся новый пункт приема ASIC майнеров в ремонт от сервисного центра MYRIG Service.

 

За первую неделю работы MYRIG Service Стрешнево новые и постоянные клиенты успели побывать в нашем дружелюбном пространстве с комфортной зоной ожидания и смогли на деле оценить новую концепцию прозрачности всех этапов сервисного обслуживания ASIC-майнеров - от сдачи до выдачи устройства из сервиса.

 

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Клиентский сервис компании MYRIG подразумевает максимальную открытость всех процессов для клиента, поэтому мы создали тестовую зону.

 

Наличие тестовой зоны в пункте приема позволяет клиенту присутствовать при первичной диагностике и получить у менеджера сервисного отдела консультацию о неисправности, сроках и стоимости восстановления, а при выдаче проверить результат восстановления хеш платы или асика. Гарантийные программы MYRIG 30 и MYRIG Professional 90 дней дают уверенность в дальнейшей работоспособности.

 

Некоторые виды ремонта могут быть произведены сразу при обращении в присутствии клиента, это экономит время, сокращает простой оборудования и делает процесс добычи криптовалюты практически непрерывным.

 

Мы ремонтируем флагманские модели ASIC майнеров BITMAIN Antminer.

 

Обратитесь к нам и закажите ремонт:

 

 
 
  • Хеш платы с заменой чипов
  • Платы управления
  • Цепи питания хеш платы
  • Системы охлаждения
  • Программное восстановление
  • Консультацию инженера
 
 

 

Свяжитесь с нами сегодня!

 

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,

                             сб 10:00-16:00

Адрес:                г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

Телефон:           +7 (499) 918-73-89

Telegram:          @myrigservice - консультации

Сайт:                  https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7

 

Как к нам добраться?

 

2048594351_2019-04-0211_12_18.thumb.jpg.51c0abb31437ee191e1cbc0107862909.jpg

 

Edited by MYRIG
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sergwayne    304

sergwayne
Posted

скоро еще несколько плат привезем 😉 

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

Антидот для вируса hAnt и других инфекций. Как вирус заражает ASIC майнеры?

 

C тех пор, как владельцы крупных майнинговых мощностей из Китая начали реализовывать на вторичный рынок майнеры со своих ферм, всё чаще стали возникать проблемы с программным обеспечением устройств, которые приходят из Поднебесной.

 

Вирус скрывается в прошивке майнера, проникая через уязвимость его web-интерфейса. Еще чаще устройство инфицируется при установке ПО для «разгона» из сторонних непроверенных ресурсов. Вирус также может скрываться под видом «заводской» прошивки, которую распространяют злоумышленники.

 

virusbits.thumb.jpg.0fec088a79d69b9b9d8f0e85ad529d2e.jpg

 

Чем опасен вирус?

 

Вирус hAnt и другие инфекции изменяют стандартный логин и пароль для входа в интерфейс устройства. Проблема заключается в том, что распознать вирус сразу получается не всегда, поэтому он успевает навредить владельцу ASIC майнера и всей его ферме!

 

Какие основные симптомы заражения инфекцией? Нужен ли ремонт асика?

 

 
 

1. Не подходит пароль root/root

2. Не отображается IP-адрес устройства

3. Не удается обновить прошивку майнера

4. Не открывается вкладка MinerStatus

5. Невозможно подключиться к пулу, ввести настройки

 
 

 

Сервисный центр по ремонту асиков MYRIG Service столкнулся c проблемой заражения вирусной инфекцией 2-х дата-центров в России, после установки б/у ASIC-майнеров из Китая. Не исключением стали наши постоянные и новые клиенты, которые обратились в ремонт после установки инфицированной прошивки.

 

Для лечения вирусов инженеры компании разработали руководство "Antidote для инфицированной платы управления Antminer", которое представляет собой подробную инструкцию по восстановлению асиков Antminer S9, S9i, S9j, T9, T9 и Antminer L3 / L3+ / D3 / etc. С помощью него можно самостоятельно решить проблему без обращения в ремонт.

 

Свяжитесь с нами сегодня!


Время работы: пн-пт 10:00-18:00,
                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservice - консультации
                            Тел.: +7 (499) 918-73-89
Сайт:                   https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7
Адрес:                г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

 

Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

NEW! Тестовая зона MYRIG Service

Тестовая зона позволяет провести начальную диагностику ASIC майнера в присутствии клиента сразу, как только он обратился в сервисный центр MYRIG Service.

 

Одно из ключевых преимуществ ремонта асиков в MYRIG - соблюдение сроков ремонта. Проведение диагностики в тестовой зоне не только сокращает время от сдачи устройства до его получения, но и соответствует новой концепции прозрачности сервисного центра. Клиент сразу видит возможную причину неисправности, это позволяет спрогнозировать стоимость и сроки ремонта асика.

 

С помощью диагностики можно выявить проблемы с хеш платой, платой управления, вентилятором.

 

MYRIG_T.thumb.jpg.8b800d58fe99647f15389ecac25577d0.jpg

 

 

 

Какие симптомы требуют проведения диагностики устройства?

 
 
 
 
  • Снижение хешрейта или 0TH/s
  • Нарушение качества охлаждения из-за снижения оборотов вентилятора
  • ASIC майнер не включается
  • Устройство не прогружается и не подключается к пулу
  • Пропала плата из MinerStatus
  • Повышенные показатели температуры
 
 

 

Точную проблему выявит комплексная диагностика ASIC майнера.

 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ

 

Свяжитесь с нами сегодня!

 

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,
                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservice - консультации
                             Тел.: +7 (499) 918-73-89
Сайт:                   https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7
Адрес:                 г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

Уважаемые клиенты!


Сервисный центр MYRIG Service поздравляет вас с Праздником Весны и Труда - 1 мая! Желаем финансовых успехов в добыче криптовалюты, стабильной работы оборудования и высокого курса! Вместе мы развиваем и поддерживаем майнинг технологии в России.

 

Режим работы в праздники:
с 1 по 5 мая 2019 г. сервисный центр работает в режиме консультаций через сервисный канал @myrigservice в Telegram и приема заявок на ремонт через сайт  24/7.
Пункт приема MYRIG Service Стрешнево возобновит свою работу в обычном режиме 06.05.2019.

 

С уважением,
MYRIG Service

Edited by MYRIG
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Klychkov    3763

Klychkov
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Я могу скинуть платы с клиентских асиков и выслать Вам  СДЭКом из города Миасса? Одна плата L3+ барахлит. Остальные лезвия от S9.

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)
30.04.2019 в 14:03, Klychkov сказал:

Я могу скинуть платы с клиентских асиков и выслать Вам  СДЭКом из города Миасса? Одна плата L3+ барахлит. Остальные лезвия от S9.

 

Здравствуйте, @Klychkov !


Спасибо за обращение в сервисный центр MYRIG Service.

 

С уважением,
MYRIG

Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

Уважаемые клиенты!

 

Сервисный центр MYRIG Service поздравляет вас с наступающим Праздником Победы – 9 мая!

 

Режим работы в праздники:

  • с 9 по 12 мая 2019 г. выходные дни;
  • 10 и 11 мая сервисный центр работает в режиме консультаций через сервисный канал @myrigservice в Telegram.

Заявки на ремонт через сайт принимаются в любое время 24/7.

Пункт приема асиков в ремонт MYRIG Service Стрешнево начнет свою работу в обычном режиме с 13.05.2019.

 

Желаем вам удачных выходных!

 

С уважением,

MYRIG Service

Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

Уважаемы клиенты!

 

Пункт приема устройств BITMAIN в ремонт возобновил свою работу после праздников в обычном режиме:

 

Свяжитесь с нами сегодня!

 

Время работы: пн-пт 10:00-18:00, 
                             сб 10:00-16:00
Адрес:                г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1
Телефон:           +7 (499) 918-73-89 доб. 2
Telegram:          @myrigservice - консультации
Сайт:                  https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7

 

♻️ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА ASIC майнера в нашей тестовой зоне!♻️
Принимаем в ремонт асики Antminer, хеш платы, платы управления.

 

Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
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Как ремонтировать выгодно?

 

C развитием логистики клиентам стал доступен выбор услуг в разных городах.
Низкая стоимость пересылки через транспортные компании и короткие сроки доставки позволяют пользоваться качественными услугами по ремонту майнеров в компании MYRIG Service.

photo_2019-05-14_16-06-39.thumb.jpg.e371f576f81ebc1261313988e1de5183.jpg

Высокая конкуренция среди сервисных центров по ремонту асиков в Москве является преимуществом для клиента и гарантирует наличие лучшего предложения на рынке. 

 

 
 

Сервисный центр MYRIG Service – лидер по послегарантийному обслуживанию ASIC-майнеров BITMAIN – предлагает своим клиентам, независимо от их местоположения, выгодную цену на ремонт хеш платы от 1639 рублей с заменой чипов и короткие сроки.

 

Сотрудничать с нами легко – мы принимаем оплату по безналичному расчету

 
 

 

Логистические решения транспортных компаний СДЕК и Деловые линии предлагают различные сценарии доставки, которые подойдут для любых задач клиента. Среди вариантов можно выбрать доставку курьером по адресу и к определенному времени или более экономичный вариант – доставку до ближайшего склада. Сроки доставки по европейской части обычно не превышают 3-х дней. Так, например, посылка из Санкт-Петербурга доставляется в Москву за 1-2 дня даже при выборе самого экономичного тарифа. 

 

Сервисный центр MYRIG Service Москва ремонтирует ASIC майнеры клиентов из следующих городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Тюмень, Иркутск, Краснодар, Грозный, Махачкала, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ижевск и других.

 

Свяжитесь с нами сегодня!

 

Телефон:           +7 (499) 918-73-89 доб. 2
Telegram:          @myrigservice - консультации
Сайт:                  https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7

Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

 

 Как выбрать б/у ASIC-майнер?

 
 

 

На данный момент большой объем сделок на рынке составляет покупка и продажа б/у Antminer S9.
Недавняя глубокая коррекция курса биткоина и высокая цена за электричество заставили многих майнеров из Китая и России остановить добычу и выставить свои асики на продажу. Так сформировался вторичный рынок, предлагающий майнинг без больших вложений в оборудование. С появлением в продаже новых ASIC-майнеров, таких как Antminer S15 или Antminer S17 pro, вторичный рынок продолжает развиваться.

 

 

Почему выгодно покупать б/у ASIC-майнер?

 

Покупка б/у ASIС-майнера Antminer S9 кажется привлекательной из-за низкой цены по сравнению с затратами на новое оборудование, что позволяет окупить устройство в более короткие сроки. С развитием послегарантийного обслуживания произвести недорогой профессиональный ремонт б/у асиков можно в сервисном центре в Москве, без отправки в официальный сервис BITMAIN.

 
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Как проверить б/у асик перед покупкой?

 
 
 
 

1. Проверьте внешний вид устройства. Коннекторы и провода должны быть чистыми, без деформации и повреждений, как и остальные узлы.

2. Проверьте дату производства Antminer через официальный сайт bitmain.com. Введите серийный номер в разделе Warrantly Check, который находится во вкладке Support. Сам серийный номер указан на наклейке, находящейся на устройстве. Завод-изготовитель дает гарантию 180 дней.

3. Проверьте характеристики ASIC-майнера во вкладке MinerStatus через 15-30 минут работы:

 

- скорость хеширования Antminer S9 должна соответствовать батчу, например: 13,5, 14 или 14,5 TH/s;

- ASIC Status майнера должен содержать одни нули. Наличие крестов указывает на возможные неполадки с хеш платой;

- температура Antminer S9 13,5 TH/s должна соответствовать рабочим показателям (примерно 70 градусов).

 

4. Если б/у асик уже побывал в ремонте, то обратите внимание на сервисный центр, который производил обслуживание, ознакомьтесь с заключением по результатам диагностики и актом выполненных работ. Эта информация позволит составить Вам более полную картину о техническом состоянии асика.

 
 
 
 

Сервисный центр MYRIG Service выполняет ремонт новых и б/у асиков моделей BITMAIN Antminer.

 
 

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Свяжитесь с нами сегодня!
     

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,
                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservice - консультации
                             Тел.: +7 (499) 918-73-89

Сайт:                   https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7
Адрес:                 г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

 
  
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Edited by MYRIG
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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

Уважаемые клиенты!

 

Уведомляем вас, что 10, 11 и 12 июня пункт приема MYRIG Service Стрешнево будет закрыт. С 13 июня он возобновит работу в обычном режиме

 

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,
                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservice - консультации
                             Тел.: +7 (499) 918-73-89

Сайт:                   https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7
Адрес:                 г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

 

Приносим свои извинения за временные неудобства

 

С уважением,

MYRIG Service

Edited by MYRIG
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maxti    6

maxti
Posted

Отправил две платы S9 в ремонт. 5 июня прислали письмо о том, что отправление получили. С тех пор не могу получить информацию о результатах диагностики. Получаю только отписки с обещаниями.

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MYRIG    507

MYRIG
Posted
17.06.2019 в 10:40, maxti сказал:

Отправил две платы S9 в ремонт. 5 июня прислали письмо о том, что отправление получили. С тех пор не могу получить информацию о результатах диагностики. Получаю только отписки с обещаниями.

 

Добрый день! 
 

Сейчас разберемся в ситуации. 

Уточните пожалуйста ваш номер обращения в ЛС

 

cheers

MYRIG_K (headofService)

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MYRIG    507

MYRIG
Posted (edited)

              Как правильно выбрать сервисный центр по ремонту ASIC-майнеров?

 
 

 

Надежный партнер по ремонту ASIC-майнеров поможет вам снизить издержки и увеличить прибыль от майнинга.
Чтобы подобрать партнера, сдайте на ремонт комплектующие в 2-3 сервисных центра и сравните результаты по основным критериям.

 

На какие критерии нужно обратить внимание при выборе сервисного центра?

 

 

 
 

Опыт и условия.
Сколько лет сервисный центр работает на рынке? Имеют ли инженеры сертификаты на выполнение ремонта от компаний-производителей ASIC-майнеров? Используются ли оригинальные комплектующие? Поинтересуйтесь, какие гарантийные программы предлагает сервисный центр.

Отзывы. 
По статистике, негативные отзывы оставляют в 4 раза чаще, чем положительные. Важно, как компания отреагировала на проблему клиента. Большое количество негативных и положительных отзывов могут оказаться ненастоящими. Доверяйте авторитетным ресурсам, например, форуму bits.media, и, конечно, собственному опыту.

Стоимость диагностики.
Бесплатная. Не зависит от того, будете ли вы заказывать ремонт или заберете устройство.
Условно бесплатная. Бесплатная при дальнейшем заказе ремонта ASIC-майнера. В случае отказа от ремонта диагностику придется оплатить. 
Платная. Включает в себя затраты на электроэнергию и оплату времени техника.

 
 
 
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Цена.
Динамическая цена подразумевает оплату за выполненные работы и потраченные комплектующие.
Фиксированная цена – ремонт хеш платы "под ключ", независимо от количества потраченных запчастей, как правило, подразумевает сложный ремонт. Такое ценообразование может оказаться невыгодным, если восстановление не требовало большого количества комплектующих. 
Одним из преимуществ в выборе сервисного центра является согласование с клиентом цены.

Сроки.
Срок ремонта ASIC-майнера с учетом первичной диагностики и финального тестирования должен соответствовать сложности восстановления.
На продолжительность ремонта влияет загруженность сервисного центра и наличие на складе необходимых комплектующих.
Сервисные центры с опытом и хорошей репутацией часто загружены работой и время ремонта в них может быть увеличено.

Клиентский сервис.
Кому клиенты отдают предпочтение среди большого количества сервисных центров с одинаковыми услугами? 
Наличие клиентского сервиса является конкурентным преимуществом и предполагает высокие стандарты обслуживания клиентов: личный менеджер, который знает все про ваш заказ; комфортный пункт приема; удобное взаимодействие.

 
 
 
 
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕМОНТ
 

Свяжитесь с нами сегодня!
     

Время работы: пн-пт 10:00-18:00,
                             сб 10:00-16:00
Контакты:         Telegram: @myrigservice - консультации
                             Тел.: +7 (499) 918-73-89

Сайт:                   https://ru.myrig.com/service - прием заявок 24/7
Адрес:                 г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4с1

 
  
  
ЗАЯВКА НА РЕМОНТ
  
Edited by MYRIG
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